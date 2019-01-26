С усыпальницы Хюррем султан в Турции исчезла надпись о русском происхождении

Власти Турции по просьбе посольства Украины изменили надпись на табличке возле усыпальницы Рокcоланы. Об этом сообщается на странице дипломатической миссии в социальной сети Twitter.



С таблички у мечети Сулеймание в Стамбуле, где покоится жена султана Сулеймана I Роксолана, она же Хюррем султан, мать султана Селима II, удалили упоминание о ее российском происхождении.

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана", - значится в сообщении.