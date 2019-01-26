С усыпальницы Хюррем султан в Турции исчезла надпись о русском происхождении
26 января 2019, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Турции по просьбе посольства Украины изменили надпись на табличке возле усыпальницы Рокcоланы. Об этом сообщается на странице дипломатической миссии в социальной сети Twitter.
С таблички у мечети Сулеймание в Стамбуле, где покоится жена султана Сулеймана I Роксолана, она же Хюррем султан, мать султана Селима II, удалили упоминание о ее российском происхождении.
"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана", - значится в сообщении.
Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 25 января 2019 г.