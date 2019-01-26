Захарова оценила заявления стран ЕС о готовности признать Гуаидо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Франции, Испании и Германии о готовности признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы без проведения выборов.

«И вот вступает хор: «Мы готовы признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы в том случае, если Николас Мадуро не объявит о выборах в стране в течение восьми дней», - заявили Париж, Мадрид и Берлин. Заявления делаются не только идентичные, но и в одно и то же время», - отметила Мария Захарова в своем фейсбуке.

Ранее с заявлениями о готовности признать президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, председателя Национальной ассамблеи, провозгласившего себя временным правителем Венесуэлы, выступили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.