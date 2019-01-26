Вучич анонсировал строительство российского газопровода в Сербии
26 января 2019, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Сербии Александар Вучич анонсировал скорое продолжение строительства газопровода «Турецкий поток», который пройдет от сербско-болгарской до сербско-венгерской границы.
«Очень скоро. Буквально в течение дней или недель», - назвал Александар Вучич сроки начала строительства. Он также отметил, что считает цену на российский газ вполне приемлемой для Сербии: «Цена хорошая».
Протяженность сербской нитки газопровода «Турецкий поток» составит 403 километра. Завершить строительство этого участка планируется уже до конца текущего года. Ранее, во время визита российского лидера Владимира Путина в Белград, была достигнута договоренность с президентом Сербии Александаром Вучичем о совместном финансировании строительства газопровода на территории Сербии, сообщает РИА Новости.