Вучич анонсировал строительство российского газопровода в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал скорое продолжение строительства газопровода «Турецкий поток», который пройдет от сербско-болгарской до сербско-венгерской границы.

«Очень скоро. Буквально в течение дней или недель», - назвал Александар Вучич сроки начала строительства. Он также отметил, что считает цену на российский газ вполне приемлемой для Сербии: «Цена хорошая».

Протяженность сербской нитки газопровода «Турецкий поток» составит 403 километра. Завершить строительство этого участка планируется уже до конца текущего года. Ранее, во время визита российского лидера Владимира Путина в Белград, была достигнута договоренность с президентом Сербии Александаром Вучичем о совместном финансировании строительства газопровода на территории Сербии, сообщает РИА Новости.