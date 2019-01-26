Латвия: кто сменит нового премьера?

23 января сего года в Латвии было утверждено новое правительство. Не прошло и двух дней, как, в коридорах Сейма, пошли разговоры о смене нового премьер-министра. Страна в ожидании: кто станет новым главой правительства? Так ли это?

Как выяснилось, помимо номинированных президентом кандидатов в премьеры, которые назывались главой государством Раймондом Вейонисом, было еще несколько желающих возглавить кабинет министров: экс-премьер Марис Кучинскис, депутаты Артис Пабрикс, Мартиньш Бондарс. Но «выбор» пал на Кришьяниса Кариньша.

Правительство Латвии сформировано, но, в кулуарах Сейма, ходят упорные разговоры о смене нового премьер-министра.

Данные «слухи» прокомментировал экс-кандидат в премьеры страны Алдис Гобземс.

Алдис Гобземс, юрист, политик: «Да, ведутся разговоры о том, кто станет следующим премьером, когда г-н Кариньш сложит полномочия. Я уже говорил об этом открыто! Такие разговоры называются «будни в политике». В Сейме уже рассматриваются разные сценарии развития будущих событий. Да, идут постоянные разговоры о том, кто станет следующим премьером. Мой прогноз о новом правительстве далек от позитивного. Проблем достаточно! И не только с новым премьером. Например, у Латвии нет своей внешней политики: ежегодный доклад министра иностранных дел Латвии Сейму о проделанной работе – формальный! Почему г-н Ринкевич не говорит об экономике страны? Одна из главнейших задач внешней политики – помогать латвийской экономике. Есть еще и один актуальный вопрос: после вступления Латвии в ЕС и НАТО мы не знаем, в чем заключаются внешнеполитические цели, которых мы хотим достичь. Я уме много раз говорил и повторю, что внешняя политика Латвии – имитация. Эстония и Литва, по данному вопросу, вырвалась вперед Латвии!»

Как говорится, дыма без огня не бывает. Что-то не так «пошло» в нынешнем Сейме Латвии…