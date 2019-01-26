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Политолог оценил заявление Порошенко о возможности захвата церквей УПЦ

26 января 2019, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог оценил заявление Порошенко о возможности захвата церквей УПЦ
фото: globallookpress.com

Политолог Иван Мезюхо в субботу, 26 января, оценил заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что захват зданий Украинской православной церкви Московского патриархата возможен в будущем.

Ранее Петр Порошенко ответил на вопрос о возможности захвата зданий УПЦ Московского патриархата словами "всему своё время".

Политолог в беседе с RT подчеркнул, что украинский лидер не заинтересован в том, чтобы до президентских выборов в массовом порядке произошло отчуждение имущества Украинской православной церкви. Дело в том, что этот процесс может негативно сказаться на рейтинге Порошенко.

Мезюхо уточнил, что в настоящий момент изъятие имущества канонической церкви наблюдается в сельских районах Украины. Эксперт, однако, подчеркнул, что своим заявлением глава страны сделал недвусмысленный намек на то, что наступление на УПЦ будет в дальнейшем продолжаться.

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