В результате торнадо в турецкой Анталье пострадали не менее 12 человек

Сегодня стало известно, что в результате торнадо на юге Турции пострадали не менее 12 человек. Данную информацию в субботу, 26 января, предоставил губернатор провинции Анталья Мюнир Каралоглу.

Происшествие случилось в аэропорту, где сильнейшие порывы ветра перевернули автобус и микроавтобус, в которых находились люди. Кроме того, источники сообщают, что ущерб был нанесен одному самолету и вертолету полиции, сообщил сегодня днем телеканал NTV.

Отмечается, что все 12 пострадавших были экстренно доставлены в больницу. Пациентов осмотрели врачи и констатировали, что их жизни ничто не угрожает. Аэропорт в настоящий момент продолжает работать в штатном режиме.