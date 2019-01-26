Броневики разместили у Триумфальной арки в Париже

На площади Шарля де Голля у Триумфальной арки в Париже сегодня разместили броневики. Данная мера была принята перед началом очередной общенациональной манифестации членов движения "желтые жилеты".

Утром в субботу, 26 января, активисты уже начали собираться на Елисейских полях. Пока стычек между ними и сотрудниками полиции не зафиксировано, передает ТАСС.

Отмечается, что манифестанты начали прибывать на Елисейские поля. Кроме того, туда подходят обычные горожане и туристы.

Напомним, ранее статс-секретарь МВД Лоран Нуньес заявил, что акции "желтых жилетов" могут вновь перерасти в беспорядки.