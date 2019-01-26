Аллигаторы вмерзли в лед, чтобы выжить во время морозов в США

Аллигаторы вмерзли в лед, чтобы спастись от морозов в США. Рептилии впали в спячку прямо в воде, высунув при этом переднюю часть своих челюстей на воздух, чтобы иметь возможность нормально дышать.

Смотритель заповедника Swamp Park в Оушн-Айл-Бич Джордж Ховард испугался, когда увидел данную картину. Через некоторое время, однако, он понял, что аллигаторы живы и просто спят, передает издание The Washington Post.

Ученые, узнав о подобном методе выживания рептилий, развели руками. Они не знают, когда аллигаторы научились таким образом пережидать холода. Не исключено, что они "придумали" данный метод не путем постоянного повторения, а исключительно благодаря инстинктам.