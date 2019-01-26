Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Утром в субботу, 26 января, стало известно, что у берегов Индонезии произошло землетрясение. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники Геологической службы Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,8 баллов было зафиксировано неподалеку от индонезийских островов, которые входят в группу южных Молуккских островов, передает РИА "Новости"

Специалисты уточнили, что подземные толчки были замечены в 8.12 по местному времени (11.12 по Москве). Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах к западу от пункта Добо. Очаг подземных толчков располагался на глубине около 10 километров.