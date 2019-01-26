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Землетрясение произошло у берегов Индонезии

26 января 2019, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Землетрясение произошло у берегов Индонезии
фото: pixabay.com
Утром в субботу, 26 января, стало известно, что у берегов Индонезии произошло землетрясение. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники Геологической службы Соединенных Штатов Америки.
 
Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,8 баллов было зафиксировано неподалеку от индонезийских островов, которые входят в группу южных Молуккских островов, передает РИА "Новости".
 
Специалисты уточнили, что подземные толчки были замечены в 8.12 по местному времени (11.12 по Москве). Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах к западу от пункта Добо. Очаг подземных толчков располагался на глубине около 10 километров.

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