Генеральный секретарь ОПЕК не исключил расширения организации

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо утром в субботу, 26 января, сделал важное заявление. По его словам, некоторые государства могут в будущем захотеть присоединиться к организации.

Баркиндо подчеркнул, что ОПЕК является прозрачной и открытой организацией, приветствующей любые страны, которые пожелают войти в ее состав. Генсек также отметил, что за последние несколько лет к ней присоединились Конго и Экваториальная Гвинея, а также Габон.