Американист оценил прекращение шатдауна в США

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в субботу оценил подписание президентом США Дональдом Трампом закона о принятии до 15 февраля текущего года временного бюджета.

Ранее в субботу, 26 января, стало известно о прекращении шатдауна в Штатах – федеральное правительство США возобновило свою работу.

Ярыгин отметил, что Трамп не отказывается от своей идеи о строительстве стены на границе с Мексикой. Он лишь воспользовался данной ситуацией, чтобы подчеркнуть свою решимость в этом вопросе, передает RT. Возобновление работы правительства позволило сохранить лицо и президенту Штатов, и законодателям.

Американист полагает, что в ближайшие две недели будут проведены переговоры. Причем, вероятнее всего, они не будут успешными. Более того, Ярыгин считает, что Трамп может объявить режим ЧП в южных штатах страны. Эксперт убежден, что сложившаяся ситуация – это только временное перемирие.