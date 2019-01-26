В Швейцарии приматов хотят приравнять к человеку

В швейцарском кантоне Базель-Штадт планируется проведение референдума о предоставлении фундаментальных прав на жизнь человекообразным обезьянам, а именно: шимпанзе, орангутанам и бонобо.

Предложение о голосовании было выдвинуто аналитическим центром по защите прав животных. Целью инициативы является обеспечение основных прав на жизнь, а также на психическую и физическую неприкосновенность.

Дело в том, что в Базеле базируется мощнейшая фармацевтическая промышленность Швейцарии, проводящая иэксперименты на животных. Наделение приматов набором прав позволит сохранить жизнь сотням особей, пишет Газета.ru.