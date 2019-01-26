Пушков: отказ Банка Англии вернуть Мадуро золото является помощью в перевороте

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в субботу, 26 января, высказался о том, что Банк Англии отказался выдать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро золото.

Сенатор отметил, что держать деньги в западных активах и столицах весьма опасно. По его словам, отказ Банка Англии вернуть венесуэльскому лидеру 1,2 миллиарда долларов является прямым содействием попытке госпереворота в стране. "Политика правит бал", – заключил Пушков.

Ранее осведомленные источники агентства Bloomberg заявили, что Николас Мадуро не получил 1,2 миллиарда долларов слитками золота.