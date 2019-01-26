В Испании обнаружено тело ребенка, упавшего в технический колодец 13 января

Минувшей ночью испанские спасатели обнаружили тело ребенка, который еще 13 января провалился в глубокий узкий колодец. Страшное происшествие случилось в провинции Малага, расположенной на юге страны.

Известно, что во время семейной прогулки 13 января двухлетний ребенок упал в колодец глубиной 100 метров и диаметром 25 сантиметров. В течение тринадцати дней велась спасательная операция – специалистам пришлось использовать метод бурения параллельной вертикальной шахты, сообщает информационное агентство Reuters.

Подчеркивается, что данная спасательная операция стала одной из наиболее сложных за всю историю Испании. В ней принимали участие не менее 300 человек, которым пришлось вывезти 83 тысячи кубометров земли, чтобы найти тело ребенка.