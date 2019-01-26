У Трампа появился новый потенциальный соперник на президентских выборах

У действующего американского лидера Дональда Трампа появился потенциальный соперник на президентских выборах 2020 года. Согласно последним данным, речь идет о сенаторе от штата Вермонт Берни Сандерсе.

Источники утверждают, что Сандерс в настоящий момент является одним из самых популярных американских политиков, передает Yahoo News. При этом в рамках выборов 2016 года мало кто знал о нем. Тогда он "сражался" с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии.

Отметим, что демократы объявят имя своего кандидата на пост президента США в рамках съезда партии с 13 по 16 июля следующего года.