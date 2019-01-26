Память русского солдата почтили во Франции

Днем в минувшую пятницу, 25 января, во Франции почтили память русского солдата. Франко-российская мемориальная церемония состоялась в военном некрополе, который расположен в Сент-Илер-ле-Гран.

Дань памяти русскому солдату, погибшему в боях за Францию в 1917 году, отдали префект департамента Марна Дени Коню, мэр Сент-Илер-ле-Гран Аньес Персон, а также руководители различных общественных организаций и российские дипломаты, передает сегодня утром ТАСС.

Речь идет о неизвестном герое, который входил в состав Русского экспедиционного корпуса. Его похоронили со всеми воинскими почестями в военном некрополе.