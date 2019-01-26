Немецкие СМИ подвергли жесткой критике празднование снятия блокады Ленинграда

В немецких СМИ жестко раскритиковали празднование в России годовщины снятия блокады Ленинграда. Сотрудница одного из изданий заявила, что этот день превратился в совершенно "неуместное торжество".

Журналистка в своей статье для издания Süddeutsche Zeitung подчеркнула, что речь идет о трагедии и заявила, что не стоит проводить военный парад. По ее словам, следует просто проявить сочувствие, а не устраивать мероприятия с участием солдат. Сотрудница газеты считает, что российское руководство делает акцент не на памяти, а на "национальной гордости".

В издании отмечается, что блокада Ленинграда является чудовищным преступлением, жертвами которого стало огромное количество людей.