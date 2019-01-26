Самый долгий в истории США шатдаун завершился

Завершился самый долгий в истории США шатдаун. Американский лидер Дональд Трамп подписал законопроект, который обеспечивает до 15 февраля финансирование всем федеральным ведомствам страны.

Ранее вышеуказанный документ был одобрен сенатом и палатой представителей США. Все американские министерства вновь работают, а госслужащие в ближайшее время получат зарплату, передает "Росбалт".

Отметим, что Трамп подписал законопроект, за который ранее отдали свои голоса законодатели. В той редакции документа не содержалась информация о 5,7 миллиарда долларов, которые, по мнению президента Штатов, необходимы для возведения стены на границе с Мексикой. Данный пункт стал причиной для серьезных разногласий в рамках обсуждения федерального бюджета. 25 января Трамп сообщил, что смог договориться с сенатом и палатой представителей, однако не уточнил, каким образом.