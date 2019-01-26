Банк Англии не вернул Николасу Мадуро венесуэльское золото

Банк Англии не вернул президенту Венесуэлы Николасу Мадуро золото. Как сообщают утром в субботу, 26 января, осведомленные источники, политик попросил выдать ему 1,2 миллиарда долларов золотыми слитками.

В декабре 2018 года Мадуро заявил, что Венесуэла может продавать собственное золото на фоне неопределенности с возвратом в страну золота из Великобритании, а также на фоне американских санкций.

Как уточняет агентство Блумберг , решение Банка Англии не выдавать Николасу Мадуро слитки было принято после того, как госсекретарь США Майк Помпео и советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон "надавили" на своих коллег в Соединенном Королевстве и заставили их перекрыть доступ венесуэльскому президенту к его активам за границей.

Высокопоставленные чиновники США в настоящий момент якобы пытаются направить активы объявившему себя временным главой Венесуэлы Хуану Гуаидо.