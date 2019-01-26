Россия заметила массовые передвижения американских военных спутников

Российские средства слежения зафиксировали массовые и весьма интенсивные маневры американских военных спутников на геостационарной орбите. Они перемещались с целью инспекции других аппаратов.

В документе Астрокосмического научного центра (АНЦ), который в субботу, 26 января, попал в распоряжении РИА "Новости" , говорится, что еще в 2014-2016 годах четыре американских спутника, предназначенные для контроля космического пространства в интересах США, были запущены на орбиту. Аппараты, о которых идет речь, летают выше и ниже геостационарной орбиты и фиксируют другие спутники и прочие объекты.

Российской автоматизированной системе предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве удалось заметить множество перемещений у всех четырех спутников, запущенных США. В частности, аппарат, который оказался на орбите в 2014 году, за четыре года совершил не менее 400 маневров.