Эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман признал строительство газопровода "Турецкий поток" самым опасным проектом для Киева.

По мнению специалиста, "Турецкий поток" является даже более опасным для Украины, чем "Северный поток – 2", поскольку после запуска всей магистрали страна полностью лишится транзита российского газа.

Гирман подчеркнул, что "Северный поток – 2" не способен доставлять газ покупателям, находящимся в южной Европе, а это позволяет украинской стороне сохранить большую часть транзита. А вот при помощи "Турецкого потока" российский газ удастся поставлять во Францию, Италию и балканские страны.