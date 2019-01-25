Мадуро назвал Трампа «всего лишь пассажиром» в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США – это нечто большее, чем Дональд Трамп, который является «просто пассажиром», поэтому Венесуэла продолжит осуществлять продажу нефти в США.

«Дональд Трамп всего лишь пассажир в США. А от США мы ожидаем гораздо большего. Если бы Трамп покончил с политикой Обамы в отношении моей страны, то я бы мог его простить и вступить с ним в диалог. Но мне кажется, что это маловероятно», - заявил венесуэльский лидер, выступая сегодня на пресс-конференции.

Николас Мадуро также отметил, что дипломатические и политические отношения с США разорваны, но Венесуэла готова продолжать сотрудничество в других сферах: «Я готов продолжать поддерживать отношения с США. Ведь США – это нечто намного большее, чем просто Дональд Трамп. Мы продолжим добывать нефть, мы намерены увеличить объемы ее добычи. И мы хотим продавать ее Соединенным Штатам в большем количестве», - приводит его слова RT.