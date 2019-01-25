В итальянских Альпах вертолет столкнулся с самолетом

В автономной области Валле д`Аоста на севере Италии произошла авиакатастрофа. Туристический самолет столкнулся в полете с вертолетом, оба воздушных судна упали на ледник на горе Теста-дель-Рютор.

На место авиакатастрофы прибыли пожарные и спасатели со специальным оборудованием для резки металла. Спасатели из соседней области Пьемонт выразили готовность прийти на помощь на вертолетах в случае необходимости.

Спасатели обнаружили тела пяти погибших на месте крушения самолета и вертолета. Два человека были найдены живыми, их эвакуировали вертолетом. В медицинском учреждении окажут необходимую помощь пострадавшим, сообщили в национальной горноспасательной службе.

Вертолет, столкнувшийся с туристическим самолетом, мог принадлежать частной фирме, занимающейся организацией горнолыжных спусков с больших высот, сообщает РИА Новости.