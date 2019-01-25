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Не читайте до обеда британских газет!

25 января 2019, 20:52 [«Аргументы Недели», Олег ИВАНОВ ]

Не читайте до обеда британских газет!
Фото: соцсети

Российские и азербайджанские СМИ подхватили «утку» британской Guardian о том, как российский предприниматель Фархад Ахмедов манипулирует международными правоохранительными структурами.

Британские СМИ на днях превзошли самих себя в навешивании ярлыков на российских миллиардеров. На сей раз речь идет о предпринимателе Фархаде Ахмедове, которого лондонское правосудие в рамках бракоразводного процесса обязало выплатить бывшей жене - гражданке Соединенного Королевства половину своего состояния. В респектабельной с виду Guardain вышла публикация, которую иначе как «уткой» не назовешь: автор статьи силится донести до читателя, что Ахмедов якобы привлек к своему спору с экс-супругой… Интерпол.

Хорошо, что британское издание еще не догадалось обвинить бизнесмена из РФ в подкупе международной правоохранительной организации. Впрочем, у этой «сенсации» нашлись последователи в российских и азербайджанских медиа. Сразу несколько интернет-ресурсов и СМИ со ссылкой на Guardian выстрелили публикациями с похожим содержанием. Так, уральское издание «Ура.ру» придумало к своей статье заголовок «Российский миллиардер подключил Интерпол, чтобы лишить бывшую жену 585 млн долларов». А азербайджанский ресурс «1 news.az» озаглавил свой материал «Российский миллиардер Фархад Ахмедов пожаловался в Интерпол на бывшую жену», нисколько не задумавшись о его нелепости. И если это еще может быть простительно частному ресурсу «Ура.ру», то для информационного агентства «1 news.az», подающему себя как государственное СМИ, трудно найти объяснения за публикацию фейковой информации. Оно-то просто обязано проверять публикуемые зарубежными масс-медиа сообщения на предмет их соответствия действительности. Но почему-то этого в данном случае не сделало. Так же, как не сообщает о масштабной меценатской деятельности бизнесмена Ахмедова в Азербайджане. Не повод ли это упрекнуть азербайджанское СМИ в ангажированности?

Между тем, публикация в Guardian, по сути, обвиняет национальное Бюро Интерпола МВД России в нарушении действующего законодательства, поскольку наводит на мысль, будто российское представительство Интерпола работает по заказам частных лиц.

В Guardian и заимствовавших английский текст изданиях содержатся и другие вопиющие факты. Так, например, говорится о том, что российское бюро Интерпола якобы «расследует иски Ахмедова и его адвокатов о незаконном присвоении его активов на основании мошенничества бывшей женой». Такие утверждения бросают тень на Интерпол: читателю предлагается поверить в то, что национальное бюро злоупотребляет полномочиями, подменяя собой судебную систему. Похоже, что автор первоисточника, а вслед за ним и авторы репостов не сильно разбираются даже в азах юриспруденции, иначе знали бы, что иски рассматриваются исключительно в судах, а расследование «незаконного присвоения» активов на основании «мошенничества» относится к компетенции дознавателей и следователей правоохранительных органов, но не к сфере деятельности Интерпола.

Кроме того, что в британском, что в перепечатавших его СМИ обнаруживается вопиющее незнание структурного устройства Интерпола. Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ является самостоятельным подразделением отечественного Министерства внутренних дел, а отнюдь не представительством организации «Интерпол» в России, как это пытаются представить авторы публикаций.

Стоит ли напоминать, что Интерпол и его национальные структуры не инициируют самостоятельных расследований по обращениям граждан и юридических лиц. НЦБ Интерпола выполняет функции головного оперативного подразделения МВД России в сфере взаимодействия с центральным офисом Интерпола и Европолом. НЦБ Интерпола МВД РФ осуществляет международный обмен информацией об уголовных преступлениях, обеспечивает содействие в выполнении запросов правоохранительных органов иностранных государств по розыску, задержанию и выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступлений.

Наряду с этим НЦБ Интерпола также ведет розыск и арест перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов. Об этих функциях подробно сказано в Положении о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденном Приказом МВД России от 31.03.2012 N 305 (ред. от 15.02.2018), опубликованном на сайте МВД РФ.

В этой связи явной выдумкой видится и растиражированная в публикациях фраза о том, что якобы юристы Ахмедова что-то заявили Интерполу. Дело в том, что сотрудники Интерпола, отвечая на запросы своих зарубежных коллег, не контактируют с адвокатами какой-либо из сторон, а действуют в пределах своей компетенции и строго в соответствии с установленным порядком. Иначе говоря, направляют запросы исключительно в официальные государственные учреждения или судебные и правоохранительные органы. При этом работа по запросам правоохранительных органов иностранных государств происходит при соблюдении режима строгой секретности.

Например, о запросе относительно расторжения брака Ф.Т. Ахмедова с Татьяной Сорокой-Ахмедовой в 2000 г., который поступил из-за рубежа по линии Интерпола, адвокатам Ахмедова стало известно из материалов гражданского дела о восстановлении утраченного судебного производства. Речь идет об освещавшейся ранее в СМИ истории с иском о расторжении брака Ахмедовых в 2000 г., где среди прочих документов присутствовал ответ федерального судьи, рассматривавшего заявление о восстановлении бракоразводного производства, на запрос из отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по городу Москве. В этом судейском ответе значилось, что в производстве суда действительно находилось гражданское дело по заявлению Ахмедова Ф.Т. о восстановлении утраченного производства, и что 4 июля 2018 г. по нему было вынесено определение, на которое истцом была подана частная жалоба.

Судя по ответу отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по г. Москве на запрос зарубежных коллег по линии Интерпола, который стал известен адвокатам, представляющим в суде Лихтенштейна интересы семейного траста, учрежденного Ахмедовым в пользу семьи и своих наследников, аналогичный запрос поступал и в Отдел ЗАГС, где ранее было зарегистрировано расторжение брака Ахмедовых. Как следует из документов, это произошло на основании решения суда Зюзинского суда г. Москвы от 18.08.2000 г. Впрочем, затем это решение было аннулировано на основании вердикта Мещанского суда г. Москвы в 2004 г. Из указанного ответа следовало, что в его основу были положены факты, изложенные в сообщениях, полученных из суда и отдела ЗАГС, а вовсе не от других источников и тем более не из НЦБ Интерпола.

Кстати, в Лихтенштейне, откуда пришел запрос в НЦБ Интерпола МВД РФ, у Ахмедова нет своих адвокатов. Поэтому попытка обвинить бизнесмена в том, что он каким-то образом использует своё влияние на НЦБ Интерпола МВД России или его отделение в Москве, не имеют совершенно никаких оснований. Точно такой же беззубой выглядит и попытка бросить тень на НЦБ Интерпола.

Впрочем, британские СМИ могли преследовать и другую цель – создание очередной волны информационного шума. В этом вопросе британцы, безусловно, преуспели. Однако дело в который раз закончилось для них пшиком и конфузом. Что касается российских интернет-ресурсов и СМИ, которые повелись на публикацию британских коллег, то, похоже, это вопрос грамотности и вкуса. Перефразируя классика, напрашивается вывод: не читайте до обеда британских газет!

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