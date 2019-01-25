Трамп представил план новых звёздных войн

Президент Дональд Трамп презентовал новый «Обзор политики в области ПРО». На американскую программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), которая в реальности технически нереализуема, пиндосы потратили десятки миллиардов долларов. Новый документ местами вызывает очень тягостное впечатление. В первую очередь из-за некомпетентности его составителей.



В ней полно ошибок по военным арсеналам России, Китая, Северной Кореи. Если такой уровень компетентности в США имеют Пентагон и Белый дом, то куда катиться дальше? При этом часть запланированных США мер не является чем-то особенным. В основном это милитаризация.



Для решения проблемы распознавания ложных целей и высокоточного целеуказания Вашингтон хочет оживить ранее закрытую программу низкоорбитальных спутников STSS.



Американцев очень допекли российские гиперзвуковые успехи – в докладе немало написано про противодействие таким угрозам. Также американцы хотят разработать лазеры для высокоточного отслеживания целей на среднем участке полёта межконтинентальных баллистических ракет (МБР).



"Новыми звёздными войнами" программу, очевидно, прозвали из-за её единственного компонента – в США планируется провести исследовательские работы по разработке демонстраторов космических средств поражения ракет на среднем участке полёта. Но это лишь намерения, которые вполне могут закончиться, как и предыдущие, ничем. К тому же поражение из космоса летящего в плотных слоях атмосферы маневрирующего боевого блока, который оснащён ложными целями, – это даже не фантастика, а фэнтези с драконами, эльфами и прекрасными феями



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