Кличко рассмешил зал на форуме в Давосе

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко широко известен своим «красноречием». На экономическом форуме в Давосе украинский политик-тяжеловес вновь «отметился», рассмешив аудиторию.

Мэр Киева Виталий Кличко на всемирном экономическом форуме в Давосе принимал участие в обсуждении развития столицы Украины. Заминка вышла со словом «цифровизация» (англ. - digitalization).

Вместо нужного слова киевский мэр произносил непереводимые звуки, но злосчастная «цифровизация» так и не хотела слетать с языка, несмотря на подсказки из зала и моральную поддержку брата – Владимира Кличко. Эта ситуация весьма позабавила серьезных людей, собравшихся на всемирном экономическом форуме в Давосе.