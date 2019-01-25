Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров прокомментировал слова депутата Верховной рады Андрея Билецкого, заявившего, что Украине силой «придется вернуть безусловно украинские» Кубань и Кавказ. Украинский депутат пригрозил "вернуть" Кавказ и Кубань силой

«Нахождение Северного Кавказа и Кубани в составе России не является предметом для дискуссий. Этот вопрос давно закрыт. Украина сама на протяжении веков находилась в составе Московского царства, Российской империи и СССР», - сказал Юнус-Бек Евкуров агентству РИА Новости, комментируя вчерашнее заявление украинского депутата-националиста.

Напомним, в четверг, 24 января, депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Кавказ является «безусловно украинской» территорией, а на Кубани, по его мнению, «достаточно высокий уровень украинского национального сознания». Но, поскольку эти регионы, находясь в составе РФ, подвергнуты «тотальной русификации», то Украине придется «вернуть» их силой.