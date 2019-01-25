Социализм или кризис: куда катится Италия?

Итальянские власти решили ввести дополнительное пособие для безработных и малоимущих. Вопреки благим намерениям, этот социалистический эксперимент может привести к обострению долгового кризиса.

В зависимости от региона, сумма пособия будет составлять от 560 до 820 евро. Мировая пресса уже объявила эту меру «первым введенным безусловным доходом в масштабах страны». Однако это не так. Если служба занятости предложит получателю пособия работу или повышение квалификации, он будет обязан согласиться, чтобы не потерять право на пособие.

В ближайшие два года на выплаты этого пособия будет потрачено 14,8 миллиарда евро, подсчитал итальянский Минфин. Такие серьезные расходы увеличат дефицит бюджета Италии с 0,8% до 2,4% ВВП. Нельзя также не учитывать, что на данный момент госдолг Италии уже составляет 131,8% ВВП. Возросший дефицит бюджета может спровоцировать неустойчивость экономики Италии.

Стоит отметить, что в Испании и Португалии дела с бедностью и безработицей обстоят еще хуже. Не исключено, что правительства этих стран решат присоединиться к итальянскому социалистическому эксперименту. Эта ситуация может спровоцировать обострение долгового кризиса в зоне евро. А евро сейчас находится под серьезным давлением по отношению к доллару из-за смягчения политики ФРС США, пишет Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».