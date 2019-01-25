Игорь Хакимзянов, бывший глава министерства обороны непризнанной ДНР, обозначил обязательное условие прекращения боевых действий в Донбассе. Заявление Хакимзянова приведено в материале, опубликованном в русскоязычном интернет-сегменте.

Экс-министр, ставший собеседником «ПолитНавигатора», обратил внимание на то, что Донецк до сих пор официально не объявил войну Украине. По мнению Игоря Хакимзянова, без этого шага заключить мирный договор с Киевом нельзя. «Как его подписывать, если у нас нет войны ни с кем?» - задал вопрос бывший руководитель Минобороны.

Ранее в пятницу сообщалось о последних событиях в зоне конфликта в Донбассе. Согласно информации, распространенной Киевом, защитники ЛНР уничтожили с помощью противотанковой ракеты автомобиль, в котором передвигались украинские силовики. В ДНР, в свою очередь, заявили о новых потерях в результате обстрелов со стороны противника.