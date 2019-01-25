Киев сообщил об уничтожении автомобиля ВСУ в ходе ракетной атаки ополченцев ЛНР

Ополченцы самопровозглашенной ЛНР уничтожили противотанковой ракетой автомобиль Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию сегодня обнародовало украинское министерство обороны.

В сообщении, оказавшемся в распоряжении агентства «Новороссия», говорится, что инцидент произошел в селе Катериновка. В ходе ракетной атаки погиб один киевский военнослужащий, четверо ранены.

В армии ДНР, в свою очередь, рассказали в пятницу о потерях защитников республики в результате обстрелов ВСУ. По словам спикера ополченцев Эдуарда Басурина, противник уничтожил одного бойца, еще один получил ранения.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин объяснил, почему Москва остановила силы ДНР, наступавшие на Мариуполь во время активной фазы боевых действий в Донбассе летом 2014 года.