В Австралии стали оказывать новую услугу для женщин

В Австралии набирает популярность новая услуга для женщин. Процедура, которую предлагают австралийские клиники, представляет собой инъекцию для повышения интимной чувствительности у женщин.

Инъекция для усиления женского либидо называется «O-boost». Препарат активизирует стволовые клетки и стимулирует образование новых клеток в крови. Практикующие эту процедуру специалисты утверждают, что инъекция повышает женское либидо, усиливает отклик на прикосновения и обеспечивает взрывные ощущения при получении удовольствия.

Чтобы наверняка превратиться в «горячую штучку», специалисты рекомендуют сделать две-три инъекции в течение месяца, а затем процедуру можно будет повторять раз в год. Эта инъекция считается малоболезненной и высокоэффективной. Все бы ничего, но цена этого «укольчика» - кусачая. Одна инъекция препарата стоит около 2 000 австралийских долларов, сообщает «Спид-инфо».