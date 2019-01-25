//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//В мире 13+

Живут же люди! Сингапур - стремительный прыжок «азиатского тигра»,так ли просто?

25 января 2019, 16:45 [«Аргументы Недели», Георгий НАЙТ ]

Живут же люди! Сингапур - стремительный прыжок «азиатского тигра»,так ли просто?

По легенде, принц малайцев Санг Нил Утам, вступив на остров Тамасек («город у моря»), увидел необычное мифическое животное, с туловищем рыбы и головой льва. 

Живут же люди! Эритрея – Пушкин в бесправной морской стране «богов»

Живут же люди! Эритрея – Пушкин в бесправной морской стране «богов»

И так это его поразило, что недолго думая он взял да и переименовал «город у моря» в «город льва», или в сочетании малайского с санскритским – Сингапур.

Как оказалось, что видел принц - Мерлиона, защитника местных жителей от врагов, которых он уничтожал своим «огненным взором» и спасителя терпящих бедствия в шторм.

Львы, на самом деле, там никогда не жили, а водились тигры, но «тигром» Сингапуру суждено было стать гораздо позже, уже во второй половине 20-го века, когда буквально за 35 лет страна совершила стремительный экономический скачок, превратившись в государство, стабильно входящее в 10-ку мировых лидеров по уровню жизни.

Премьер-министр Ли Куан Ю, который занимал этот пост на протяжении 31 года в период с 1959 по 1990 год был одним из создателей «экономического чуда». Взяв за основу британскую систему правосудия, плюс систему управления отделенную от политики, он смог за это время практически полностью уничтожить коррупцию, поставив во главу принцип равенства всех перед законом, включая родственников, высших чиновников и друзей.

Наряду с принятием простых, понятных правил и законов, исключающих какие-то разногласия и толкования, был создан орган, контролировавший коррупцию среди высшего эшелона власти и в тюрьму отправлялись даже близкие соратники и родственники Ли Куан Ю. Непростые решения, не правда ли?

Система льготного налогообложения, низкие налоговые ставки, привлекли в страну крупнейшие транснациональные компании и финансовые институты. В 60-70-е годы проводится реформа образования и ипотечного кредитования, что позволяет на выходе получить высокообразованных специалистов и жителей – собственников жилья. В результате, на текущий момент, страна входит в десятку самых богатых государств мира, вот только все ли так просто?

Абсолютная чистота и порядок на улицах города соблюдается методом «кнута», ведь Сингапур славится своими штрафами. Да-да, иногда его называют «Fine city», только значение слова «fine» не в смысле «прекрасный», а в смысле «штраф». Запрещено бросать мусор мимо корзины, пользоваться жевательной резинкой, курить в неположенных местах, плеваться, кушать в общественном транспорте, кормить птиц, переходить улицу вне пешеходного перехода.

Абсолютно нормальные правила человеческого общества, каждое из которых, имеет под собой реальную основу, но вот только кто бы их выполнял, если бы штраф за несоблюдение каждого не исчислялся несколькими сотнями сингапурских долларов? 

Для серьезных преступлений, таких как коррупция, хранение, продажа и распространение наркотиков, грабеж, изнасилование, убийство предусмотрены наказания в виде избиения ротанговыми палками, длительные тюремные сроки и смертная казнь. Иностранцы – не исключение. Благодаря наличию тысяч камер наблюдения, как явных, так и скрытых, жестко исполняемых законов и неподкупной системы правосудия, Сингапур является одним из самых безопасных государств на планете.

Проституцию в Сингапуре победили просто – легализовали и поставили под контроль государства. «Жрицы любви» проходят медосмотр, платят налоги и официально работают в «центрах здоровья». А вот порнография под запретом и даже дома вы не можете ходить обнаженным, так как если вас, не дай бог, кто-то увидит в открытое окно – то это будет приравнено к порнографии, и вы понесете наказание. 

Если вы живете в Сингапуре и у вас есть автомобиль, то вы ну, очень обеспеченный человек. Так как территория государства небольшая, то чтобы не создавать коллапс на дорогах, сохранять экологию и стимулировать использование общественного транспорта были введены гигантские налоги на владение авто. Так, чтобы просто купить машину, сначала необходимо приобрести разрешение, действительное 10 лет, количество которых ограничивается каждый год, а стоимость достигает 95 000 сингапурских долларов (1 сингапурский доллар =0,73 доллара США). Далее, вы платите акциз и регистрационную пошлину, составляющие около 150% от рыночной стоимости авто. Но это еще не все - каждые полгода с вас взимают транспортный налог равный 31% от стоимости автомобиля! Добавьте сюда платные автодороги, стоимость проезда по которым, увеличивается в часы пик, платные парковки и стоянки, штрафы за нарушение ПДД и вы поймете, почему метро или автобус лучше.

А что в итоге? В итоге получается высокотехнологичный город-сад будущего, в котором при соблюдении правил очень комфортно и безопасно жить и работать. Вкуснейшая сингапурская кухня, образованная за счет сочетания китайской, малазийской, европейской и индийской национальных кухонь славится на весь мир своим разнообразием, высоким качеством продуктов и благотворным влиянием на здоровье.

Дома и сооружения, построенные по правилам и законам Фен-Шуй, а среди необычных- уникальный отель Marina Bay Sands, на крыше трех зданий которого расположен 150-метровый бассейн. Крупнейший порт, где одновременно могут находиться до тысячи! кораблей и один из самых лучших аэропортов в мире, с садами, прудами и плавательным бассейном. Первый в мире ночной зоопарк и единственные ночные гонки Формулы-1. Как говорится, живите и размножайтесь, вот только если у вас уже есть двое детей (более не приветствуется), то вам вечером могут позвонить из полиции и напомнить о контрацептивах – законы надо соблюдать!

 

Читайте также:

Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов

Живут же люди! Бразилия – привезенные ценности

Живут же люди! Южная Корея – особенности

Живут же люди! Текила, шоколад и Цезаря салат - «подарки» от ацтеков из Мексики

Живут же люди! "Джамбо" Кения! Бегуны, "пуле-пуле" и колыбель человечества

Живут же люди! Нигерия: Нолливуд, невесты на «откорм» и «нигерийское письмо»

Живут же люди! Австралия:«ядовитый» континент, преступники, "Летающий доктор"

Живут же люди! Румыния – вампиры, «Залесье», парламент и «живые» камни 

Живут же люди! Люксембург – «налоговый рай», вооруженные силы, Шенген, праздники 

Живут же люди! Ваше Светлейшество: Республика Сан-Марино, вершины, марки, дороги

Живут же люди! Венгрия: Балатон, свиньи, художники, изобретатели, «шарик» Биро

Живут же люди! Королевство Марокко - король, джины – наше всё, козы на деревьях

Живут же люди! Республика Мозамбик: автомат Калашникова, парики и природа

ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ! АРГЕНТИНА – ПОТОМКИ «СЕРЕБРЯНЫХ ГОР», ДАКТИЛОСКОПИЯ, ТАНГО

Живут же люди! Боливия – страна, победившая фастфуд и «купи меня» визуализация

Живут же люди! Древняя Турция – неожиданные «первенцы»: тюльпаны, кофе и коровы

Живут же люди! Финляндия – необычный северный сосед России

Живут же люди! Бангладеш – пионеры микрокредитов, тигры и второй Тадж-Махал

Живут же люди! Исландия – лед и пламя, женщины и комары, гейзеры и мэры

Живут же люди! Албания – бункеромания, мерседесы и мать Тереза

Живут же люди! «Смуглянка» Молдавия – вино, музыка и еще раз вино

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

//Происшествия

Девушку спасли от насильника... муравьи!

Девушку спасли от насильника... муравьи!

Жительнице Индонезии не стать жертвой насилия помогла счастливая случайность. Спастись от чересчур настойчивого мужчины девушке помогли насекомые. Теперь несостоявшемуся любовнику грозит тюрьма.

//В мире

В Кремле заявили, что Мадуро не обращался к Путину за помощью

В Кремле заявили, что Мадуро не обращался к Путину за помощью

В Кремле в пятницу, 25 января, заявили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не обращался за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

//В мире

Старейший украинский националист объяснил «неизбежность» войны Киева с Россией

Старейший украинский националист объяснил «неизбежность» войны Киева с Россией

Военное столкновение Украины и Российской Федерации неизбежно. Такую точку зрения в разговоре с представителями отечественных СМИ высказал Степан Хмара, которого называют старейшим украинским националистом.

//В мире

Экс-министр обороны ДНР назвал обязательное условие прекращения войны с Украиной

Экс-министр обороны ДНР назвал обязательное условие прекращения войны с Украиной

Игорь Хакимзянов, бывший глава министерства обороны ДНР, обозначил обязательное условие прекращения боевых действий в Донбассе. Заявление Хакимзянова приведено в материале, опубликованном в интернете.

//Образование

Работа после ВУЗа: миф или реальность?

Работа после ВУЗа: миф или реальность?

Около трети выпускников российских вузов не могут устроиться на работу в первый год после получения диплома. Такую печальную статистику раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова.

//Новости МирТесен



//Общество

Апoкалипсис может придти откуда не ждали. У берегов Норвегии лежат тонны урана

Апoкалипсис может придти откуда не ждали. У берегов Норвегии лежат тонны урана

Глава «Союза охраны природы Норвегии» Курт Оддекалв бьет тревогу из-за затoнувшей у берегoв Бергена немецкой подлодки с 65-тонным грузом металлической ртути и с тоннами оксида урана на борту.

//Общество

Стрелки часов Судного дня почти подобрались к полуночи

Стрелки часов Судного дня почти подобрались к полуночи

Символические часы Судного дня, показывающие угрозу ядерной войны, оставили на отметке "без двух минут полночь". Это должно стать предупреждением для всего мира.

//Шоу-бизнес

Надежду Бабкину заподозрили в злоупотреблении "уколами красоты"

Надежду Бабкину заподозрили в злоупотреблении "уколами красоты"

Известную российскую артистку Надежду Бабкину заподозрили в злоупотреблением "уколами красоты". На такие мысли подписчиков знаменитости навели недавние фотографии женщины в социальной сети.

//Шоу-бизнес

Татьяна Навка поздравила всех Татьян с именинами

Татьяна Навка поздравила всех Татьян с именинами

Одна из самых знаменитых россиянок по имени Татьяна олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила всех Татьян с именинами. Татьянин день отмечают 25 января. И День Студента отмечают именно сегодня.

//В мире

Евкуров ответил на угрозы украинского депутата "вернуть" Кубань и Кавказ силой

Евкуров ответил на угрозы украинского депутата "вернуть" Кубань и Кавказ силой

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров прокомментировал слова депутата Верховной рады Андрея Билецкого, заявившего, что Украине силой «придется вернуть безусловно украинские» Кубань и Кавказ.

//Шоу-бизнес

Боярский: Высоцкий - центральная фигура нашего времени

Боярский: Высоцкий - центральная фигура нашего времени

Советскому поэту, актёру театра и кино, автору-исполнителю песен, а также прозаических произведений и сценариев, известному музыканту жанра бард в этом году мог бы исполниться 81 год.

//Новости партнеров

//Наука

В честь Дня студента ректор МГУ посоветовал учащимся забыть о сессии

В честь Дня студента ректор МГУ посоветовал учащимся забыть о сессии

Виктор Садовничий поздравил всех студентов с праздником и наступающими каникулами и посоветовал забыть о сессии. В дни отдыха лучше уделить время личным интересам.

//В мире

Социализм или кризис: куда катится Италия?

Социализм или кризис: куда катится Италия?

Итальянские власти решили ввести дополнительное пособие для безработных и малоимущих. Вопреки благим намерениям, этот социалистический эксперимент может привести к обострению долгового кризиса.

//Общество

Олимпийская чемпионка из Александрова избила директора спортшколы ёлкой

Олимпийская чемпионка из Александрова избила директора спортшколы ёлкой

Двукратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Ольга Данилова не сошлась во мнениях с директором спортшколы, носящей имя спортсменки. Разногласие дошло до того, что лыжница избила оппоненку новогодней елью.

//В мире

Живут же люди! Сингапур - стремительный прыжок «азиатского тигра»,так ли просто?

Живут же люди! Сингапур - стремительный прыжок «азиатского тигра»,так ли просто?

По легенде, принц малайцев Санг Нил Утам, вступив на остров Тамасек («город у моря»), увидел необычное мифическое животное, с туловищем рыбы и головой льва, и так это его поразило, что он переименовал «город у моря» в «город льва»

//В мире

В Австралии стали оказывать новую услугу для женщин

В Австралии стали оказывать новую услугу для женщин

В Австралии набирает популярность новая услуга для женщин. Процедура, которую предлагают австралийские клиники, представляет собой инъекцию для повышения интимной чувствительности у женщин.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели сверхсекретный ударный "Охотник" в Новосибирске, незаконная продажа виагры в Кирове, авиабомбы «SD-50» в карьере посёлка Сиреневка и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Общество

Казакова: Количество желающих приобрести гражданство РФ растёт с каждым годом

Казакова: Количество желающих приобрести гражданство РФ растёт с каждым годом

По словам Валентины Казаковой, на территории РФ на 1 января 2019-го находилось 9,7 млн иностранных граждан. По сравнению с предыдущим годом эта цифра увеличилась на полмиллиона.

//В мире

Киев сообщил об уничтожении автомобиля ВСУ в ходе ракетной атаки ополченцев ЛНР

Киев сообщил об уничтожении автомобиля ВСУ в ходе ракетной атаки ополченцев ЛНР

Ополченцы самопровозглашенной ЛНР уничтожили противотанковой ракетой автомобиль Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию ранее в пятницу обнародовало украинское министерство обороны.

//Новости СМИ2

//Общество

Лицеист выстрелил в товарища, вспомнив старую обиду

Лицеист выстрелил в товарища, вспомнив старую обиду

Лицеист из Саратова выстрелил в товарища из пневматического пистолета. Стрелок не являлся собственником оружия, опасную "игрушку" он взял посмотреть у друга.

//Здоровье

Список разрушающих здоровье сердца человека продуктов появился в сети

Список разрушающих здоровье сердца человека продуктов появился в сети

Опубликован список продуктов питания, которые разрушают здоровье сердца человека. Соответствующий материал некоторое время назад появился в российской блогосфере. Первым в перечне идет сахар.

//Шоу-бизнес

В сети радуются новому фото дочки Пугачевой Лизы Галкиной в свадебном наряде

В сети радуются новому фото дочки Пугачевой Лизы Галкиной в свадебном наряде

Пользователи сети радуются каждому новому снимку детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Фото пятилетней Лизы Галкиной в свадебном наряде подписчики наградили комплиментами.

//В мире

Генсек НАТО рассказал о мерах альянса в случае прекращения ДРСМД

Генсек НАТО рассказал о мерах альянса в случае прекращения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу рассказал о том, какие меры намерен принять Североатлантический альянс в случае прекращения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//Общество

С. Аксенов прокатил подчиненных по дорогам, чтобы те поняли масштабы проблем

С. Аксенов прокатил подчиненных по дорогам, чтобы те поняли масштабы проблем

Глава республики Сергей АКСЕНОВ прокатил своих подчиненных по дорогам Симферополя, чтобы те поняли масштабы проблем с отсутствием асфальта в некоторых районах города.

//Общество

Видео, как маламут летел в самолете, стало хитом сети

Видео, как маламут летел в самолете, стало хитом сети

Китайская авиакомпания перевозила необычного пассажира - огромную собаку породы аляскинский маламут. Пса, спокойно сидящего на своем месте во время всего полета, сняли на видео. Маламут покорил сердца пассажиров.

//Происшествия

В Подмосковье мужчина застрял в вентиляционной трубе и умер

В Подмосковье мужчина застрял в вентиляционной трубе и умер

В Московской области трагически погиб мужчина. Согласно последней информации осведомленных источников, человек залез в вентиляционную трубу, в какой-то момент застрял и не смог выбраться из нее.

//Общество

Директор школы назвала неудачной шуткой видео про макароны

Директор школы назвала неудачной шуткой видео про макароны

Директор школы №10 в Юрге Кемеровской области Людмила Сахарова прокомментировала видео снятое в школьное столовой, где девочки назвали переваренные макароны "кормом для собак".

//Шоу-бизнес

Богомолов появился на премьере своего спектакля без единого синяка

Богомолов появился на премьере своего спектакля без единого синяка

Режиссер Константин Богомолов пришел на премьеру своего спектакля «Слава». Зрители сразу обратили внимание на его лицо. Он не был похож на человека, который пострадал в драке.

//В мире

Зеленский подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

Зеленский подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

Украинский комик Владимир Зеленский подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины 21 января кандидатом на пост президента Незалежной Зеленского выдвинула партия «Слуга народа». .

//Общество

К сообщившему о голодных обмороках детей Кислицыну пришли следователи

К сообщившему о голодных обмороках детей Кислицыну пришли следователи

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын общается с кемеровскими следователями. К омбудсмену, рассказавшему о голодных обмороках школьников, пришли в рабочий кабинет.

//Общество

Московским автомобилистам рекомендуют заблаговременно запастись лопатами

Московским автомобилистам рекомендуют заблаговременно запастись лопатами

Московским автомобилистам рекомендуют заблаговременно запастись лопатами и щетками. Подчеркивается, что вышеуказанные инструменты могут пригодиться во время обещанных сильнейших снегопадов.

//Общество

Путин посетит Санкт-Петербург в 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Путин посетит Санкт-Петербург в 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург в день 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.

//В мире

Скабеева лично рассказала об инциденте с украинским депутатом в ПАСЕ

Скабеева лично рассказала об инциденте с украинским депутатом в ПАСЕ

Российская журналиста Ольга Скабеева лично прокомментировала инцидент в ПАСЕ с нападением на нее депутата Верховной рады Украины Борислава Берёзы: "...власть на Украине захватили бандиты и хулиганы".

//В мире

Королева Елизавета II призвала британских депутатов к диалогу по Brexit

Королева Елизавета II призвала британских депутатов к диалогу по Brexit

Королева Великобритании Елизавета II в пятницу, 25 января, в завуалированной форме призвала депутатов наладить вежливый диалог на фоне разногласий по Brexit и постараться прийти к общему мнению.

//Происшествия

На Ставрополье убили женщину-ветерана ради 20 тысяч рублей

На Ставрополье убили женщину-ветерана ради 20 тысяч рублей

Трое жителей Ставрополья убили 97-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны из-за 20 тысяч рублей. Соответствующие данные в пятницу, 25 января, предоставили в Следственном комитете.

//Общество

В Москве пожар произошел на 40 этаже башни башни "Федерация" в "Москва-сити"

В Москве пожар произошел на 40 этаже башни башни "Федерация" в "Москва-сити"

В Москве в пятницу пожар произошел на 40 этаже башни "Федерация" в "Москва-сити". В сети появилось первое видео. Очевидцы рассказывают, что из нескольких окон одной из башен валит дым, и началась эвакуация людей.

//Происшествия

Мать подожженного в Москве школьника рассказала о случившемся

Мать подожженного в Москве школьника рассказала о случившемся

Мать пятнадцатилетнего школьника, которого подожгли в подъезде дома на улице Берзарина в Москве, рассказала в пятницу подробности страшного происшествия. Женщина призналась, что не спит вторые сутки.

//Общество

Воронежские бюджетные традиции оказались управленческой ошибкой

Воронежские бюджетные традиции оказались управленческой ошибкой

Рабочий визит вице-премьера правительства России Алексея Гордеева в Воронежскую область, где он раньше был губернатором, выявил очередную глупость и алчность местных властей. Губернатор Александр Гусев выписал себе и 29 сотрудникам администрации премии за успешный приём бывшего патрона.

//Общество

5 тысяч иностранцев, приехавших в Россию на ЧМ, до сих пор не покинули страну

5 тысяч иностранцев, приехавших в Россию на ЧМ, до сих пор не покинули страну

В МВД сообщили, что более 5 тысяч иностранцев, прибывших в Россию без виз во время Чемпионата мира по футболу, до сих пор не покинули страну. Все они сейчас находятся на территории РФ незаконно.

//В мире

Депутат озвучил причину остановки Россией наступления ДНР на Мариуполь в 2014-м

Депутат озвучил причину остановки Россией наступления ДНР на Мариуполь в 2014-м

Константин Затулин объяснил, почему Россия остановила наступление ополченцев самопровозглашенной ДНР на Мариуполь в 2014 году. Заявление представителя Госдумы приведено в заметке, опубликованной интернет-СМИ.

//Происшествия

Поиски пропавших с горящих танкеров моряков возобновили в Черном море

Поиски пропавших с горящих танкеров моряков возобновили в Черном море

В пятницу, 25 января, в Черном море были возобновлены поиски десяти моряков, пропавших с горящих танкеров. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в пресс-службе Росморречфлота.

//Общество

Голикова уточнила категории граждан, которым проиндексируют социальные выплаты

Голикова уточнила категории граждан, которым проиндексируют социальные выплаты

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала категории граждан, социальные выплаты которым будут проиндексированы с 1 февраля на 4,3 %: Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы.

//Шоу-бизнес

Тонкая талия Екатерины Стриженовой привела поклонников телеведущей в восторг

Тонкая талия Екатерины Стриженовой привела поклонников телеведущей в восторг

Телеведущая Екатерина Стриженова взялась за себя и в течение нескольких месяцев приводит в порядок свою фигуру. Недавно постройневшая знаменитость опубликовала новое фото, которое восхитило поклонников.

//Общество

Эксперты сообщили о смертельной опасности памперсов для детей

Эксперты сообщили о смертельной опасности памперсов для детей

Французские эксперты выявили в подгузниках для детей канцерогенные соединения, грозящие риском рака. Учёные из Международного агентства по изучению рака обнаружили превышение санитарных норм глифосата.

//Общество

«Пророчество Нострадамуса» о войне России и Японии в 2019-м опубликовали в СМИ

«Пророчество Нострадамуса» о войне России и Японии в 2019-м опубликовали в СМИ

Появилось приписываемое Нострадамусу пророчество, в котором прогнозируется военный конфликт России и Японии в 2019 году. Соответствующий материал опубликовали на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Происшествия

В Москве от гриппа умер известный экономист из Боснии

В Москве от гриппа умер известный экономист из Боснии

В Москве от гриппа умер мужчина, прибывший в столицу России из Боснии. Уточняется, что речь идет об известном экономисте по имени Буде Сташинич, который недавно приехал в РФ к своим друзьям.

//Происшествия

Ученик устроил стрельбу из охотничьего ружья в школе под Красноярском

Ученик устроил стрельбу из охотничьего ружья в школе под Красноярском

В поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края ученик устроил стрельбу на территории школы. Соответствующую информацию утром в пятницу, 25 января, предоставил глава района Сергей Ермаков.

//Общество

Дети сняли на видео обеды, которыми их кормят в школе - "собачий корм"

Дети сняли на видео обеды, которыми их кормят в школе - "собачий корм"

В Кемеровской области дети сняли на видео еду, которую им дают в школьной столовой. Судя по видео, макароны похожи на кашу. Одна девочка, комментируя видео, сказала: "Вот и вся еда. Как собакам прям".

//Общество

Протоирей Владимирского собора Херсонеса-Таврического пожаловался на обыски

Протоирей Владимирского собора Херсонеса-Таврического пожаловался на обыски

Протоирей Владимирского собора Херсонеса-Таврического привел данные, демонстрирующие унижение мирянами божьих людей

//Происшествия

Женщина погибла под колесами поезда на Савеловском направлении

Женщина погибла под колесами поезда на Савеловском направлении

У железнодорожной станции Лианозово Савеловского направления женщина попала под поезд. Согласно последней информации источников, она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

//В мире

В Госдуме прокомментировал заявление Киева о договоре с Москвой по транзиту газа

В Госдуме прокомментировал заявление Киева о договоре с Москвой по транзиту газа

Депутат Госдумы Павел Завальный прокомментировал заявление украинского энергетика Натальи Бойко по поводу нового контракта между Россией и Украиной на транзит газа из-за неготовности "Северного потока — 2".

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Эстонию, Латвию и Литву ждёт международный трибунал за пособничество нацизму?
2

Ключевые симптомы начавшегося инсульта головного мозга озвучили специалисты
3

Что на самом деле думают в Прибалтике о латышах-пособниках фашистов
4

Простой способ защиты от утреннего сердечного приступа посоветовали кардиологи
5

Четыре шага для предотвращения инсульта головного мозга перечислили в сети

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры