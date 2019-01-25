Живут же люди! Сингапур - стремительный прыжок «азиатского тигра»,так ли просто?

По легенде, принц малайцев Санг Нил Утам, вступив на остров Тамасек («город у моря»), увидел необычное мифическое животное, с туловищем рыбы и головой льва.

Живут же люди! Эритрея – Пушкин в бесправной морской стране «богов»

И так это его поразило, что недолго думая он взял да и переименовал «город у моря» в «город льва», или в сочетании малайского с санскритским – Сингапур.









Как оказалось, что видел принц - Мерлиона, защитника местных жителей от врагов, которых он уничтожал своим «огненным взором» и спасителя терпящих бедствия в шторм.









Львы, на самом деле, там никогда не жили, а водились тигры, но «тигром» Сингапуру суждено было стать гораздо позже, уже во второй половине 20-го века, когда буквально за 35 лет страна совершила стремительный экономический скачок, превратившись в государство, стабильно входящее в 10-ку мировых лидеров по уровню жизни.









Премьер-министр Ли Куан Ю, который занимал этот пост на протяжении 31 года в период с 1959 по 1990 год был одним из создателей «экономического чуда». Взяв за основу британскую систему правосудия, плюс систему управления отделенную от политики, он смог за это время практически полностью уничтожить коррупцию, поставив во главу принцип равенства всех перед законом, включая родственников, высших чиновников и друзей.









Наряду с принятием простых, понятных правил и законов, исключающих какие-то разногласия и толкования, был создан орган, контролировавший коррупцию среди высшего эшелона власти и в тюрьму отправлялись даже близкие соратники и родственники Ли Куан Ю. Непростые решения, не правда ли?









Система льготного налогообложения, низкие налоговые ставки, привлекли в страну крупнейшие транснациональные компании и финансовые институты. В 60-70-е годы проводится реформа образования и ипотечного кредитования, что позволяет на выходе получить высокообразованных специалистов и жителей – собственников жилья. В результате, на текущий момент, страна входит в десятку самых богатых государств мира, вот только все ли так просто?









Абсолютная чистота и порядок на улицах города соблюдается методом «кнута», ведь Сингапур славится своими штрафами. Да-да, иногда его называют «Fine city», только значение слова «fine» не в смысле «прекрасный», а в смысле «штраф». Запрещено бросать мусор мимо корзины, пользоваться жевательной резинкой, курить в неположенных местах, плеваться, кушать в общественном транспорте, кормить птиц, переходить улицу вне пешеходного перехода.









Абсолютно нормальные правила человеческого общества, каждое из которых, имеет под собой реальную основу, но вот только кто бы их выполнял, если бы штраф за несоблюдение каждого не исчислялся несколькими сотнями сингапурских долларов?









Для серьезных преступлений, таких как коррупция, хранение, продажа и распространение наркотиков, грабеж, изнасилование, убийство предусмотрены наказания в виде избиения ротанговыми палками, длительные тюремные сроки и смертная казнь. Иностранцы – не исключение. Благодаря наличию тысяч камер наблюдения, как явных, так и скрытых, жестко исполняемых законов и неподкупной системы правосудия, Сингапур является одним из самых безопасных государств на планете.









Проституцию в Сингапуре победили просто – легализовали и поставили под контроль государства. «Жрицы любви» проходят медосмотр, платят налоги и официально работают в «центрах здоровья». А вот порнография под запретом и даже дома вы не можете ходить обнаженным, так как если вас, не дай бог, кто-то увидит в открытое окно – то это будет приравнено к порнографии, и вы понесете наказание.









Если вы живете в Сингапуре и у вас есть автомобиль, то вы ну, очень обеспеченный человек. Так как территория государства небольшая, то чтобы не создавать коллапс на дорогах, сохранять экологию и стимулировать использование общественного транспорта были введены гигантские налоги на владение авто. Так, чтобы просто купить машину, сначала необходимо приобрести разрешение, действительное 10 лет, количество которых ограничивается каждый год, а стоимость достигает 95 000 сингапурских долларов (1 сингапурский доллар =0,73 доллара США). Далее, вы платите акциз и регистрационную пошлину, составляющие около 150% от рыночной стоимости авто. Но это еще не все - каждые полгода с вас взимают транспортный налог равный 31% от стоимости автомобиля! Добавьте сюда платные автодороги, стоимость проезда по которым, увеличивается в часы пик, платные парковки и стоянки, штрафы за нарушение ПДД и вы поймете, почему метро или автобус лучше.









А что в итоге? В итоге получается высокотехнологичный город-сад будущего, в котором при соблюдении правил очень комфортно и безопасно жить и работать. Вкуснейшая сингапурская кухня, образованная за счет сочетания китайской, малазийской, европейской и индийской национальных кухонь славится на весь мир своим разнообразием, высоким качеством продуктов и благотворным влиянием на здоровье.









Дома и сооружения, построенные по правилам и законам Фен-Шуй, а среди необычных- уникальный отель Marina Bay Sands, на крыше трех зданий которого расположен 150-метровый бассейн. Крупнейший порт, где одновременно могут находиться до тысячи! кораблей и один из самых лучших аэропортов в мире, с садами, прудами и плавательным бассейном. Первый в мире ночной зоопарк и единственные ночные гонки Формулы-1. Как говорится, живите и размножайтесь, вот только если у вас уже есть двое детей (более не приветствуется), то вам вечером могут позвонить из полиции и напомнить о контрацептивах – законы надо соблюдать!









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