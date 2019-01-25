Генсек НАТО рассказал о мерах альянса в случае прекращения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу рассказал о том, какие меры намерен принять Североатлантический альянс в случае прекращения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, в среду, 23 января, руководство Соединенных Штатов Америки по дипломатическим каналам уведомило Россию о том, что их решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является окончательным. Подчеркивалось, что диалога на эту тему быть не может.