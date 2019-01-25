Старейший украинский националист объяснил «неизбежность» войны Киева с Россией

Военное столкновение Украины и Российской Федерации неизбежно. Такую точку зрения в разговоре с представителями отечественных СМИ высказал Степан Хмара, которого называют старейшим украинским националистом.

Некоторое время назад Андрей Билецкий, другой представитель ультраправого лагеря в бывшей советской республике, озвучил территориальные претензии к РФ, касающиеся Кавказа и Кубани. Степан Хмара, ставший собеседником издания ФАН, отметил, что Киев сможет захватить данные регионы, после того как Россия «распадется».

Также 81-летний националист заявил, что война с соседним государством «будет обязательно». «Московия не может полноценно существовать, пока существует Украина. Или мы, или вы!» - объяснил «неизбежность» вооруженного конфликта Хмара.

Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине предрекли вероятную европейскую войну из-за минских договоренностей.