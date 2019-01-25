Украинский комик Владимир Зеленский подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

21 января кандидатом на пост президента Незалежной Зеленского выдвинула партия «Слуга народа».

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Известный шоумен заявил о своих президентских амбициях 31 декабря 2018 года за несколько минут до наступления Нового года в эфире телеканала «1+1».

Предвыборная кампания на Украине началась 31 декабря. На данный момент Центризбирком Украины зарегистрировал уже 13 кандидатов, в том числе лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Действующий президент Петр Порошенко пока не сообщал, пойдет ли он на второй президентский срок.

Согласно данным соцопросов, лидером гонки несколько недель является Тимошенко.

Выборы президента на Украине назначены на 31 марта.