Королева Елизавета II призвала британских депутатов к диалогу по Brexit

Королева Великобритании Елизавета II в пятницу, 25 января, в завуалированной форме призвала депутатов наладить вежливый диалог на фоне разногласий по Brexit и постараться прийти к общему мнению.

В рамках своего выступления по случаю 100-летия Сэндрингемского женского института Елизавета II отметила, что каждое поколение сталкивается с принципиально новыми вызовами и перспективами.

Как сообщает Sky News, королева отметила, что предпочитает при поиске ответов проверенные временем рецепты: хороший тон и уважение каждой точки зрения. Она также порекомендовала всегда искать точки соприкосновения и держать в голову общую картину той или иной ситуации.

Напомним, Елизавета II по традиции является в Великобритании политически нейтральной фигурой.