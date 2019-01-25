Скабеева лично рассказала об инциденте с украинским депутатом в ПАСЕ

Российская журналиста Ольга Скабеева лично прокомментировала инцидент в ПАСЕ с депутатом Верховной рады Украины Бориславом Берёзой, который повел себя грубо в отношении нее.

По словам ведущей телеканала "Россия 1", она "официально аккредитованный журналист при ПАСЕ, вчера работала, задавала вопросы, вела себя максимально сдержанно, воспитанно и деликатно", - передает RT.

В СМИ попало видео, как украинский нардеп Берёза толкнул Ольгу Скабееву в тот момент, когда задавала вопросы и общалась с вице-спикером украинской Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.

Инцидент получил широкий общественный резонанс. Ольга отметила, что российские либералы сейчас говорят о том, что она сама провоцировала. "Но что тогда мы называем провокацией? Провокация — это когда ты пытаешься задать неудобный и неприятный вопрос для украинской делегации? Нет, это не провокация", убеждена Скабеева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva)24 Янв 2019 в 9:16 PST

Ольга призвала представить, как развивались бы события, если бы подобное, предположим, случилось в России с иностранным журналистом. По ее мнению, США и ЕС уже бы разрабатывали санкции. Но сейчас и конгресс США и Европарламент молчат.

Ольга Скабеева возмущена, что нападение на нее "позволил представитель власти, официальное лицо" и сделала вывод: "То есть власть на Украине захватили бандиты и хулиганы".