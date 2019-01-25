Депутат озвучил причину остановки Россией наступления ДНР на Мариуполь в 2014-м

Константин Затулин объяснил, почему Россия остановила наступление ополченцев самопровозглашенной ДНР на Мариуполь в 2014 году. Заявление представителя Госдумы РФ приведено в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Как отметил депутат, продвижение сил ополчения на юге Донецкой области было прекращено, чтобы избежать дополнительных жертв, пишет «Украина.ру».

Кроме того, Затулин назвал причину того, что РФ не ввела войска на территорию соседнего государства в целях предотвращения переворота, который произошел в Киеве в феврале 2014-го. По словам парламентария, подобное вмешательство Москвы в ситуацию на Украине было исключено, потому что оно вызвало бы недоумение у ее граждан.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко объявил предполагаемый срок возвращения Донбасса в состав страны.