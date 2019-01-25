В Госдуме прокомментировал заявление Киева о договоре с Москвой по транзиту газа

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко по поводу нового контракта между Россией и Украиной на транзит "голубого топлива" в Европу из-за неготовности "Северного потока — 2".

Украинские энергетики убеждены: России придется договориться о транзите газа

Бойко заявила, что Россия будет вынуждена подписать контракт, так как не успеет запустить новый газопровод.

По словам Завального, украинские политики и чиновники "постоянно делают различные заявления, ставят какие-то условия", а Россия продолжает надеяться на конструктивный диалог и нормализацию отношений с Украиной.. "Мы стараемся очень терпимо и толерантно к этому относиться, не исключая возможность компромиссов. На Украине же готовы только к ультиматумам, что сужает возможности переговорного процесса", - цитирует российского депутата RT.

Он назвал поведение Киева "большой ошибкой". "Но, видимо, такая позиция необходима для внутренней политики и поддерживается", — сказал Завальный. По его словам, речь идёт не о заключении нового контракта, а о продлении старого, потому что в таких условиях сложно договариваться.

"Для нас важны добрососедские и взаимовыгодные экономические отношения", - подчеркнул депутат Госдумы-энергетик.