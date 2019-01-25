Эксперт оценил информацию о сумме долга России в Совете Европы

Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев в пятницу, 25 января, оценил заявление пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниеля Хольтгена о долге России перед организацией в размере €60 млн.

Матвейчев подчеркнул, что СЕ не является органом власти – это только площадка для переговоров. Именно поэтому подобная структура обязана оценивать информацию со всех сторон, быть объективной, а не становиться инструментом одного государства против другого.

В беседе с RT эксперт отметил, что если подобная позиция Совета Европы будет наблюдаться в дальнейшем, то РФ может и вовсе покинуть данную площадку.