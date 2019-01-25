Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил слова депутата Верховной рады Андрея Билецкого о возможности вернуть стране Кубань и Кавказ при помощи силы.

Брутер отметил, что Киев, вероятно, хотел бы вернуть также Ханты-Мансийский округ, где имеются большие запасы нефти и газа, однако это вряд ли получится. Эксперт в беседе с RT подчеркнул, что для осуществления подобного плана потребуется десант, а с этим у Украины сложно. Само заявление, по словам Владимира Брутера, не имеет под собой никаких оснований.

Российский специалист добавил, что никаких референдумов на Кубани, Кавказе, в ХМАО и на Дальнем Востоке никогда не будет, поскольку жители данных регионов считают себя россиянами.