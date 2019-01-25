Порошенко огласил предполагаемый срок возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

Петр Порошенко рассказал, в какой срок Киев может вернуть территории, которые занимают ДНР и ЛНР. Заявление президента Украины приведено в заметке, опубликованной интернет-СМИ.

По словам Порошенко, он считает реальным восстановление контроля над Донецком и Луганском к 2020-му. На этот год в Донбассе намечены местные выборы, они должны пройти на всей территории региона, процитировало главу бывшей советской республики сетевое издание «Российский диалог». Кроме того, Петр Порошенко ожидает, что в 2020-м в Донецк вернется футбольный клуб «Шахтер», который в настоящее время проводит домашние игры на харьковском стадионе.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине заявили о вероятности европейской войны из-за минских соглашений. По данному вопросу в разговоре с представителями прессы высказался киевский политолог Михаил Басараб.