Названы возможные свидетельства подготовки Киева к военному нападению на Донбасс

Заявление о минских соглашениях, сделанное Петром Порошенко на форуме в Давосе, может свидетельствовать о подготовке Киева к наступлению на республики Донбасса. Такой точки зрения придерживается публицист Игорь Друзь.

Украинский президент, выступая на международном мероприятии, обвинил Москву в том, что она якобы игнорирует минские соглашения. Пока РФ отказывается выполнять договоренности, Киев не станет рассматривать вопрос о «новой формуле» отношений с соседним государством, отметил Порошенко.

По словам Игоря Друзя, с которым побеседовал корреспондент интернет-издания ФАН, заявление главы бывшей советской республики может свидетельствовать о том, что украинское руководство собирается начать наступление на непризнанные ДНР и ЛНР. Еще одним предполагаемым признаком подготовки операции публицист назвал появление в зоне боевых действий в Донбассе киевских комплексов С-300. Это может говорить о том, что Украина опасается контрудара России в случае агрессии против Донбасса, полагает Игорь Друзь.