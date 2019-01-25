Как американских школьников пытаются отучить от фастфуда

В Соединенных Штатах дети вот уже более полувека завтракают в своих школах за счет федеральной программы субсидий, которая реализуется по каналам министерства сельского хозяйства. Участвовать в данной программе могут как государственные, так и частные образовательные учреждения.

Каждый год субсидируемые завтраки получают около 16 млн человек. В 2018 финансовом году на реализацию программы в бюджете США заложили 4,7 млрд долларов.

Меню завтрака должно соответствовать диетическим рекомендациям. В утренний рацион американских школьников входят овощи и фрукты, блюда с высоким содержанием цельнозерновых продуктов. Установлены ограничения на содержание соли, калорий и жиров, пишет «Российская газета».