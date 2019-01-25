Помпео пообещал народу Венесуэлы помощь со стороны США

Глава Госдепа Майк Помпео в минувший четверг пообещал народу Венесуэлы помощь со стороны американских властей. Согласно последней информации, дипломат обратился к жителям страны на испанском языке.

Помпео заявил, что Вашингтон непременно окажет помощь в восстановлении Венесуэлы после того, как действующий лидер страны Николас Мадуро лишится своей власти, передает "Свободная пресса".

Госсекретарь отметил, что США являются другом Венесуэлы и добавил, что жители этой страны очень долго страдали от коррумпированного социалистического режима своего руководителя.

Напомним, 23 января глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что он является президентом страны. Этот факт признал американский лидер Дональд Трамп, после чего Николас Мадуро (избранный президент Венесуэлы) разорвал дипломатические отношения с США.