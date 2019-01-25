Украинские энергетики убеждены: России придется договориться о транзите газа

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко убеждена, что России придется договориться о транзите газа. Украинская чиновница считает, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, так как до запуска газопровода "Северный поток — 2" все равно придется обеспечивать его поставки.

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Как полагает Бойко, все знают, что до первого января 2020 года Россия не успеет построить свой знаменитый и очень дорогой "Северный поток—2", и ей каким-то образом придется транспортировать свой газ в Европу. "Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы", - сказала украинский энергетик в эфире онлайн-канала UMN.

В понедельник в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждались вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом", - передает РИА Новости. Никаких конкретных договоренностей не было достигнуто, но Еврокомиссия сделала сторонам предложение по будущему контракту.

По словам Бойко, "чем дольше россияне тянут, тем сложнее будут финальные переговоры, тем меньше будет времени для достижения каких-либо общих знаменателей". Она подчеркнула, что Киев не намерен идти на компромиссы по решению Стокгольмского арбитража, так как позиция Москвы "ухудшается и ухудшается".