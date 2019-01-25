В США требуют скорейшего принятия новых антироссийских санкций

В США сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес торопит принятие второго пакета антироссийских санкций, которые Штаты собираются ввести из-за дела Сергея Скрипаля. Сенатор - демократ обратился к госсекретарю США Майку Помпео и потребовал, чтобы власти ускорили принятие санкций против России из-за отравления Скрипалей.

Об обращении Боб Менендес к Майку Помпео написано на сайте сенатора, - сообщает gazeta.ru. В пресс-службе американского политика уточнили, что он отправил послание Помпео после того, как Госдеп заявил о причастности России к отравлению Скрипалей.

В письме сенатор напомнил, что дополнительные санкции против России ввели страны Евросоюза. Боб Менендес поинтересовался, как координирует Госдеп свои действия с союзниками в Европе.

О том, что Соединенные штаты Америки намерены ввести второю часть санкций против России по "делу Скрипаля", в декабре прошлого года сообщила представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт.