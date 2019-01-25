В сети появилось видео нападения украинской делегации ПАСЕ на Ольгу Скабееву

В сети появилась видеозапись, как украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) задевает, толкает и оскорбляет российскую журналистку Ольгу Скабееву. Украинские политики - члены делагации - также пыталась подарить российской журналистке туалетную бумагу в знак протеста против информации, которую распространяют российские СМИ.

Инцидент произошел после того, как ПАСЕ проголосовала в поддержку резолюции, требующей освобождения украинских моряков, задержанных после провокации ВМСУ в Керченском проливе, - передает ФАН.

Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, находящийся в составе украинской делегации, толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву в тот момент, когда она брала интервью у вице-спикера рады Ирины Геращенко. Нардеп сказал, что "никто" в Ассамблее "не относится с уважением" к представителям российских СМИ.

ВИДЕО опубликовано на youtube.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за телеведущую. Чеченский лидер потребовал, чтобы обидчик извинился перед российской журналисткой.