В сети появилось видео нападения украинской делегации ПАСЕ на Ольгу Скабееву
25 января 2019, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появилась видеозапись, как украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) задевает, толкает и оскорбляет российскую журналистку Ольгу Скабееву. Украинские политики - члены делагации - также пыталась подарить российской журналистке туалетную бумагу в знак протеста против информации, которую распространяют российские СМИ.
Инцидент произошел после того, как ПАСЕ проголосовала в поддержку резолюции, требующей освобождения украинских моряков, задержанных после провокации ВМСУ в Керченском проливе, - передает ФАН.
Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, находящийся в составе украинской делегации, толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву в тот момент, когда она брала интервью у вице-спикера рады Ирины Геращенко. Нардеп сказал, что "никто" в Ассамблее "не относится с уважением" к представителям российских СМИ.
ВИДЕО опубликовано на youtube.
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