США передали России документ по ДРСМД

США передали России документ со своими требованиями по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Подробности о переданном Москве письме с требованиями по этому договору сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

США уведомили Россию, что приняли окончательное решение выйти из ДРСМД

По словам Томпсон, она передала послание заместителю главы МИД России Сергею Рябкову на переговорах по ситуации вокруг ДРСМД, состоявшихся 15 января в Женеве.

В документе указано, что следует выполнить России, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД. Она отметила, что никакой новой информации в письме нет, все что в нем указано, Москве уже говорили- передает ТАСС. Андреа Томпсон подчеркнула: она напомнила замглавы МИД РФ, что он знает, какие шаги необходимо сделать.