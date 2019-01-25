США передали России документ по ДРСМД
25 января 2019, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]
США передали России документ со своими требованиями по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Подробности о переданном Москве письме с требованиями по этому договору сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
По словам Томпсон, она передала послание заместителю главы МИД России Сергею Рябкову на переговорах по ситуации вокруг ДРСМД, состоявшихся 15 января в Женеве.
В документе указано, что следует выполнить России, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД. Она отметила, что никакой новой информации в письме нет, все что в нем указано, Москве уже говорили- передает ТАСС. Андреа Томпсон подчеркнула: она напомнила замглавы МИД РФ, что он знает, какие шаги необходимо сделать.