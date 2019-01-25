Парижский аэропорт был частично эвакуирован из-за модной обуви журналистки

На место незамедлительно прибыли саперы, которые быстро определили, что ничего страшного в багаже журналистки нет. Отмечается, что тревога из-за обуви была объявлена в 16.00 по местному времени, а отменена лишь через три часа. Несколько рейсов были задержаны.